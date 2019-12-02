При взрыве газа в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек

При взрыве газа в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате взрыва в городе Чегем Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

По данным спасателей, в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о взрыве газовоздушной смеси в частном доме и последующем возгорании. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В 19:59 огонь был полностью ликвидирован.

В результате взрыва и пожара пострадали пять человек, среди которых трое детей. Они были доставлены в республиканскую клиническую больницу Нальчика.

По информации «Интерфакс-Юг», пострадавшим детям два, три и четыре года. Они находятся в реанимации детской клинической больницы Кабардино-Балкарии.

3 ноября в пригороде дагестанского Хасавюрта произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека в возрасте 17 и 20 лет. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.