Госдума разрешила силовикам сбивать запущенные без разрешения дроны

Государственная дума приняла в заключительном чтении поправки в законодательство, позволяющие правоохранительным органам предотвращать использование беспилотных средств без разрешения. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект уточняет полномочия шести служб: ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки и ФСО — по «пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве».

В частности, полиция сможет сбивать нелегальные дроны над местом проведения массового мероприятия и прилегающей к нему территории.

Поправки в закон были инициированы группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно Воздушному кодексу России, для осуществления полета владельцам дронов и квадрокоптеров необходимо получать разрешение на их использование Зональным центром Единой системы организации воздушного движения. Беспилотникам весом свыше 30 кг также требуется обязательная регистрация. Наказание за нелегальный полет предусматривает штраф в размере от 50 тыс. до 300 тыс. руб.