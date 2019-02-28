Полицейские показали Путину новый электрошокер-пистолет

Президент Владимир Путин перед заседанием коллегии МВД осмотрел выставку образцов перспективного российского оружия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Он осмотрел выставку вместе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Перед коллегией президент также пообщался с сотрудницами конной и туристической полиции, которые пригласили его посмотреть, как они несут службу.

«РИА Новости» сообщает, что Путин проявил наибольший интерес к электрошокеру-пистолету с пятью зарядами. Он способен стрелять на расстояние до шести метров. Президента также заинтересовал образец нового армейского пистолета. Агентство отмечает, что это оружие уже прошло государственное испытание.

В 2017 году гендиректор компании «МАРТ Групп» Екатерина Столяревская сообщала, что к испытаниям готовятся щиты со встроенными электрошокерами. По ее словам, ими заинтересовались Росгвардия, ОМОН и некоторые структуры МВД.