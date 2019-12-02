Актера Юрия Соломина выписали из больницы

Художественного руководителя Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы после госпитализации. Об этом сообщила РБК генеральный директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Юрий Мефодьевич действительно выписался из больницы. Сейчас он находится дома, у него со здоровьем все в порядке, он прекрасно себя чувствует», — сказала она.

По словам представителя театра, в ближайшее время Соломин выйдет на работу.

О госпитализации Соломина стало известно 19 ноября. Сообщалось, что 18 ноября у него поднялась высокая температура, после чего он был доставлен в больницу.

Сейчас Соломину 84 года. Он является художественным руководителем Малого театра с 1988 года .

