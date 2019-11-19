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Актера Юрия Соломина госпитализировали

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин попал в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

Она отметила, что в понедельник, 18 ноября, у актера поднялась высокая температура. Сейчас он находится в обычной палате.

«Да, он госпитализирован, но состояние у него нормальное, и причин для беспокойства нет», — заявили РБК в пресс-службе Малого театра, добавив, что экстренной ночной госпитализации не было.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года, сейчас ему 84 года. Учился в театральном училищем им. М.С.Щепкина, затем его приняли в труппу Малого театра России. С 1988 года является художественным руководителем театра. В том же году ему присудили звание народного артиста России.

Соломин известен благодаря ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить...», «Московская сага» и другим.

Теги: актер, госпитализация, новости РБК
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