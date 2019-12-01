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В Белгороде решили не увольнять подравшегося с учеником педагога

Белгородского учителя, подравшегося на уроке со школьником, решили не увольнять из учебного заведения. Об этом сообщили ТАСС в управлении образования города.

«Преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения», — заявили в департаменте.

Накануне, в пятницу, в сети появилось видео, где между педагогом и учеником во время занятия по информатике завязалась драка. В связи с инцидентом началась проверка. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних с приглашением родителей подростка назначена на 2 декабря.

Как писал Fonar.tv в департаменте образования сначала грозились уволить учителя. Информация об этом получила широкий резонанс в городе, в местных пабликах была запущена акция в поддержку педагога.

В начале ноября в городе Кудрово Ленинградской области в результате конфликта между подростками 14-летний школьник получил ножевое ранение.

 

Теги: школа, Белгород, драка
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