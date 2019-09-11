В Черном море пропал 15-летний подросток

Спасатели проводят поиски унесенного в море у берегов Крыма 15-летнего подростка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России республики.

Инцидент произошел 10 сентября в Керчи в районе пансионата «Прибой».

«Два брата пошли купаться в районе дикого пляжа, было штормовое предупреждение. Сначала один пошел, начал тонуть, второй ему начал оказывать помощь. Один сумел выбраться на берег — тот, который 1997 года рождения, а 2004 года рождения не смог, в отношении него ведутся поисковые работы», — пояснили в ведомстве.

Поиски ведутся с вечера вторника.

26 июля воспитанник детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний мальчик был на экскурсии в сопровождении одного взрослого. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).