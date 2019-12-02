В акватории Дона теплоход столкнулся с танкером

В акватории Дона теплоход столкнулся с танкером

Теплоход и танкер столкнулись в акватории Дона. В результате оба судна получили повреждения, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошел на 2998-м км судового хода реки. Как пояснили в пресс-службе, речь идет о теплоходе «Мелита» под российским флагом. Он совершил навал на российское судно VF Tanker 14.

На теплоходе образовалась трещина привального бруса, а у танкера — пробоина выше ватерлинии в кормовой части 5×6 см.

Собеседник агентства отметил, что никто в результате инцидента не пострадал. Суда следуют в пункты назначения, впоследствии будет проведена проверка.