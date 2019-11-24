В Астрахани загорелись два теплохода

В Астрахани произошел пожар на двух речных теплоходах, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в Трусовском районе по адресу пл. Заводская, 7, поступило в службу в 4:17 (3:17 мск). Общая площадь возгорания составила 400 кв. м. Спустя почти два часа (6:10 мск) пожар был полностью ликвидирован. В тушении теплоходов участвовали 65 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

В августе в Петербурге загорелся теплоход, с него эвакуировали 240 пассажиров. Площадь возгорания составила 13 кв. м. В результате происшествия погиб механик, в кабине которого, по мнению экспертов, начался пожар. По факту случившегося СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил использования водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК).





