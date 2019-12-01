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На платформе МЦД умерла женщина после падения на рельсы

Женщина погибла в результате падения на рельсы на станции «Тимирязевская» Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни. Через некоторое время движение восстановили.

В сентябре в Москве после падения на рельсы на станции метро «Университет» умер пассажир. В результате движение на красной ветке метро было приостановлено в 11:23 мск от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр. По данным УВД на Московском метрополитене, дежурившие на станции сотрудники полиции сразу же после случившегося вызвали скорую помощь. По прибытии медики констатировали смерть пассажира.

Теги: Московская железная дорога, падение на рельсы
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