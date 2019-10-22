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В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды

Преступная группировка из 18 человек осуждена за хищения дорогих машин у автосалонов в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по региону.

В числе приговоренных от четырех лет лишения свободы условно и до 8,6 лет лишения свободы оказались два бывших сотрудника столичной Госавтоинспекции и четыре работника лизинговых компаний.

По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом. Сумма ущерба, нанесенная преступной группировкой, составила свыше 40 млн руб.

Обвиняемые проживали на территории Московского региона без регистрации, что затрудняло их поиск. Еще девять человек находятся в розыске.

Теги: Подмосковье, автомобили, преступная группировка
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