В Подмосковье за кражу машин премиум-класса осудили 18 членов банды

Преступная группировка из 18 человек осуждена за хищения дорогих машин у автосалонов в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по региону.

В числе приговоренных от четырех лет лишения свободы условно и до 8,6 лет лишения свободы оказались два бывших сотрудника столичной Госавтоинспекции и четыре работника лизинговых компаний.

По данным следствия, с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов вместе с другими соучастниками путем обмана крали машины премиум-класса в автосалонах и продавали их за рубежом. Сумма ущерба, нанесенная преступной группировкой, составила свыше 40 млн руб.

Обвиняемые проживали на территории Московского региона без регистрации, что затрудняло их поиск. Еще девять человек находятся в розыске.