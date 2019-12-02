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Минпромторг ответил на идею запретить детские шампанское и сигареты

Министерство промышленности и торговли считает необходимым обсудить с другими министерствами, а также представителями бизнеса и экспертами идею ограничить розничную продажу детских шампанского и сигарет. Об этом говорится в ответе главы Минпромторга Дениса Мантурова на соответствующий запрос депутата Госдумы Виталия Милонова, сообщает «РИА Новости».

По мнению министра, для запрета или иного ограничения на законодательном уровне необходимы научные, аналитические и статистические данные, которые будут свидетельствовать о невозможности урегулирования проблемы другим способом. «Вместе с тем у Минпромторга России отсутствуют фактические данные и исследования, свидетельствующие о необходимости введения дополнительных законодательных ограничений в рассматриваемой сфере», — говорится в тексте письма.

При этом в ведомстве указали на то, что этот вопрос является значимым. В министерстве предложили вынести на обсуждение идею ограничения продажи такого типа детской продукции. В Минпромторге считают, что в обсуждении заинтересованы Минздрав, Минсельхоз, Минфин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпросвещения, а также предприниматели и экспертно-научный состав.

Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского две недели назад. По его мнению, подобный напиток хоть и не содержит алкоголя, но формирует у детей лояльное отношение к алкогольной продукции. Кроме того, депутат отметил, что ограничения должны касаться детских татуировок и детской косметики.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров, шампанское, сигареты, дети
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