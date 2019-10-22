Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского. Соответствующее обращение депутат направил главе Министерства промышленности и торговли России Денису Мантурову, передает «РИА Новости».

По словам депутата, такой напиток хоть и не содержит алкоголя, но формирует у детей лояльное отношение к алкогольной продукции. Милонов отметил, что это также касается детских татуировок и детской косметики, которые «буквально с первых лет жизни детям навязывают искаженные представления о внешности».

В сентябре Милонов предложил главе Минздрава Веронике Скворцовой запретить несовершеннолетним наносить себе татуировки. «Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16–17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера», — так объяснил депутат инициативу.