Дипломаты заявили об отсутствии пострадавших россиян при стрельбе в США

Дипломаты заявили об отсутствии пострадавших россиян при стрельбе в США

Россияне не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане, штат Луизиана, в результате которой ранения получили более 10 человек. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Хьюстоне.

Дипломаты, ссылаясь на данные регионального представительства Государственного департамента США, сообщили, что среди пострадавших иностранных граждан не оказалось.

Стрельба в Новом Орлеане произошла в ночь на 1 декабря. Ранения получили 11 человек. По данным ABC News, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь, другой — в туловище.

Причина стрельбы пока выясняется. Полиция задержала одного человека, но пока остается неизвестным, связан ли он со стрельбой, отметил телеканал.