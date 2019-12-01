При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек

В результате стрельбы, которая произошла в городе Новый Орлеан, штат Луизиана, на юго-востоке США, ранения получили 11 человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на полицию.

Уточняется, что сначала сообщалось о десяти раненых в результате стрельбы, но позже в больницу за помощью обратился еще один человек.

Как сообщили ABC News в полиции города, стрельба произошла около 3:20–3:25 по местному времени (12:20–12:25 мск). По данным телеканала, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Один из них получил огнестрельное ранение в грудь, другой — в туловище. Телеканал также сообщает, что полиция задержала одного человека, но пока неизвестно, связан ли он со стрельбой.

Ранее, в ноябре, два человека пострадали в результате стрельбы на парковке начальной школы в Ванкувере (штат Вашингтон), на северо-западе США. Стрелок скрылся в места происшествия на машине.