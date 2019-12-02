Сооснователница модного издания Buro 24/7 сообщила о своей редкой болезни

Соосновательница издания о моде Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала, что страдает редким заболеванием легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, диагноз ей поставили на ранней стадии заболевания в 2019 году. Врачи говорили, что ей осталось жить семь месяцев, отметила Дума.

Она рассказала, что ее «иммунная система рухнула» из-за самокритики, стресса, диет, а также физического, умственного и эмоционального давления.

«Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни», — сказала Дума. Она отметила, что за это время поняла, насколько любит жизнь и насколько прекрасен мир.