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Сооснователница модного издания Buro 24/7 сообщила о своей редкой болезни

Соосновательница издания о моде Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала, что страдает редким заболеванием легких. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, диагноз ей поставили на ранней стадии заболевания в 2019 году. Врачи говорили, что ей осталось жить семь месяцев, отметила Дума.

Она рассказала, что ее «иммунная система рухнула» из-за самокритики, стресса, диет, а также физического, умственного и эмоционального давления.

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«Тогда это было безумно страшно, но, оглядываясь назад, я понимаю, что последние несколько месяцев восстановления были, возможно, самыми счастливыми в моей жизни», — сказала Дума. Она отметила, что за это время поняла, насколько любит жизнь и насколько прекрасен мир.

Buro 24/7 было основано в 2011 году и имеет онлайн-издания в 11 странах. В 2017 году издание приобрело контрольный пакет в британском модном журнале System. Мирослава Дума также является основателем и гендиректором инвестиционного фонда Future Tech Lab, работающего в индустрии моды.

Теги: издание, мода, заболевание
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