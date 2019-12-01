Семенович сообщила о своей болезни

Певица и ведущая Анна Семенович страдает от наследственной патологии под названием гигантомастия, об этом она сообщила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размера и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 кг», — объяснила Семенович.

Артистка сообщила, что врачи поставили ей такой диагноз пять лет назад и позднее она вынуждена была сделать операцию по уменьшению груди.

Гигантомастия — заболевание, связанное с аномальным ростом молочный желез.

28 ноября американская певица Мадонна отменила запланированные выступления в Бостоне в рамках тура Madame X. На своей странице в Instagram она написала, что каждый концерт приносит ей радость, но она не может выступать на сцене из-за «непреодолимой боли» и предписания врачей, не уточнив, о чем именно идет речь.

