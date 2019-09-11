В Москве после падения на рельсы в метро умер пассажир

В Москве после падения на рельсы в метро умер пассажир

В Москве после падения на рельсы на станции метро «Университет» умер пассажир, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Движение на красной ветке метро было приостановлено в 11:23 мск от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная» по направлению в центр, сообщала подземка в Twitter.

Как пояснили РБК в УВД на Московском метрополитене, молодой человек упал с платформы на жесткий путь. «Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытии констатировал смерть пассажира», — сказали в ведомстве.

Информация о происшедшем направлена в следственные органы для принятия процессуального решения.