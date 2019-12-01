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В аварии с автобусом в Тунисе погибли более 20 туристов

В результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека, еще 21 получил травмы. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

Согласно данным ведомства, автобус перевернулся по пути из столицы Туниса в город Айн-Драхам на северо-западе страны. В нем находилось 43 человека. По данным МВД, 22 человека погибли, еще 21 госпитализировали. О причинах аварии не сообщается.

В сообщении указывается, что автобус принадлежал одному из частных туристических агентств. По данным местного издания Kapitalis, автобус вез на экскурсию граждан Туниса.

РБК направил запрос в посольство России в Тунисе.

Теги: авария, Тунис, автобус, новости РБК
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