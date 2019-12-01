Главу Банка Англии сделали спецпосланником генсека ООН вместо Блумберга

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил главу Банка Англии Марка Карни своим спецпосланником по климату и финансам, сообщает The Guardian.

В сообщении указывается, что на посту спецпосланника одной из ключевых задач Карни будет привлечение частных инвестиций, необходимых для выполнения целей Парижского соглашения по изменению климата.

По словам Гутерреша, Банк Англии, правительство Великобритании и финансовый сектор страны могут сыграть ведущую роль в реализации требований соглашения по климату.

В сообщении отмечается, что Карни станет спецпосланником ООН после окончания срока его полномочий в Банке Англии в январе 2020 года. До него должность занимал экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который покинул этот пост для того, чтобы сосредоточиться на участии в президентской предвыборной гонке в США. О решении побороться за Белый дом он сообщил в начале ноября.

Парижское соглашение по климату подписали 170 стран в 2015 году. Документ предусматривает план действий по сдерживанию глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия.