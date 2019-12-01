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Le Monde назвала революцией снижение потребления алкоголя в России

Сокращение потребления алкоголя почти вдвое за период с 2003 по 2016 год в России является «почти культурной революцией», сообщает французская газета Le Monde. Таким образом издание отреагировало на опубликованный ранее доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором эксперты исследовали последствия политики российских властей по борьбе с алкоголизмом среди населения.

В публикации отмечается, что трезвость и внимание к здоровому образу жизни являются важными деталями образа президента России Владимира Путина, под  руководством которого страна смогла добиться изменения в отношении к алкоголю.

В сообщении указывается, что отказу от алкоголя также содействовали «различные прокремлевские молодежные движения», которые проводят рейды против алкоголя на улицах.

Общество
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Данные о значительном сокращении потребления алкогольных в России опубликовала ВОЗ в начале октября. Из доклада следовало, что потребление алкоголя на душу населения сократилось на 43% с 2003 по 2016 год. Наибольшее снижение эксперты зафиксировали в употреблении крепких напитков — оно упало на 67%.

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По мнению авторов доклада, снижение потребления алкоголя позитивно повлияло на ожидаемую продолжительность жизни россиян. В 2018 году она достигла рекордного уровня: 78 лет для женщин и 68 для мужчин. В ВОЗ отмечали, что успехи в борьбе с алкоголем связаны с целенаправленной политикой правительства, включая запреты на рекламу алкоголя, его продажу в ночное время и распитие спиртного в общественных места. 

Теги: Россия, ВОЗ, алкоголизм
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