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Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Бусылко пробудет под домашним арестом до 28 января 2020 года.

Его и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали в субботу, 30 ноября, при получении взятки. Бусылко предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ (получение взятки), а адвокату по — ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Как сообщил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона, Бусылко получил взятку от адвоката в размере 18 млн руб. за прекращение дела. Эту же сумму называл источник ТАСС. Взятка предназначалась для «решения вопроса» о прекращении уголовного дела.

Михаил Бусылко — полковник юстиции. Он начал работать в органах прокуратуры с 1998 года. Должность заместителя руководителя следственного управления СК по Уральскому федеральному округу он занял в 2011 году. Бусылко неоднократно поощряли за успешную службу, уточняется на сайте управления СК по Свердловской области.

Теги: Следственный комитет, Свердловская область, домашний арест
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