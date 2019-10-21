В Петербурге суд оштрафовал на ₽20 тыс. ударившего омоновца болельщика

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф Артему Прохорову, которого признал виновным в применении неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Размер назначенного судом штрафа — 20 тыс. руб. с учетом, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, признал свою вину, а также тот факт, что у него многодетная семья.

Драка между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа произошла в Петербурге в начале августа, после матча на «Газпром Арене». Фанаты попытались отодвинуть заграждения вокруг места для курения, росгвардейцы им хотели помешать. В результате один из сотрудников ОМОНа обратился в травмпункт. По данному делу задержали троих подозреваемых.

Еще один фигурант был приговорен к штрафу в 15 тыс. руб., другого отправили на год в колонию-поселение. Сторона защиты последнего подала апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.