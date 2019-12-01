СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

В сообщении указывается, что вести расследование поручили следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. К месту аварии направили следователей-криминалистов, там работают полиция и врачи скорой помощи.

Следователи устанавливают причины аварии и точное количество пострадавших.