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СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкалье

Следователи возбудили уголовное дело после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

В сообщении указывается, что вести расследование поручили следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. К месту аварии направили следователей-криминалистов, там работают полиция и врачи скорой помощи.

Следователи устанавливают причины аварии и точное количество пострадавших.

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Авария с пассажирским автобусом произошла в 60 км от Сретенска около 15:00 по местному времени (9:00 мск). Автобус Kia Granbird, направлявшийся из Читы в Сретенск, упал с моста в реку Куэнга. По информации ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо. В автобусе находились 43 пассажира и водитель. По предварительным данным, 15 из них погибли.

Теги: ДТП, автобус, Забайкалье
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