Десять человек погибли при падении автобуса в Забайкалье

Десять человек погибли при падении автобуса в Забайкалье

Авария произошла на мосту через реку Куэнга. Источники говорят о том, что число погибших выросло до 15. В ГИБДД назвали причину аварии — у автобуса лопнуло переднее колесо

Десять человек погибли в аварии с участием автобуса в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД. Такие же данные приводит «РИА Новости». Авария произошла на мосту через реку Куэнга.

«В результате ДТП, по предварительным данным, десять пассажиров автобуса Kia Granbird погибли, еще пять доставлены в больницу», — уточнили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, число погибших при ДТП увеличилось до 15 человек. По информации ГИБДД, которую передает ТАСС, причина аварии — лопнувшее переднее колесо автобуса.

Ранее источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что при падении автобуса с моста в реку погиб один ребенок и трое взрослых, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. На место аварии вылетели два вертолета Центра медицины катастроф, добавил собеседник агентства.

Глава Сретенского района Забайкалья Алексей Закурдаев рассказал «РИА Новости», что ДТП произошло в районе станции Куэнга. По его словам, автобус слетел с трассы и перевернулся. Инцидент произошел на мосту через реку Куенга. В Минздраве Забайкальского края ТАСС сообщили, что на месте работают пять бригад скорой помощи.