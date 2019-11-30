В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину

В Карачаево-Черкесии сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя села Чапаевского, подозреваемого в стрельбе в кафе Черкесска. Об этом сообщается на странице Facebook МВД по региону.

В ночь с 29 на 30 ноября в одном из кафе города между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 19-летний житель республики получил огнестрельные ранения рук и ног, после чего был доставлен в больницу. Отмечается, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

Подозреваемый в стрельбе дал признательные показания. Полиция изъяла у мужчины травматический пистолет, предположительно ставшего орудием преступления.

23 ноября в Санкт-Петербурге полиция задержала уроженца города Грозный, подозреваемого в стрельбе из автомобиля. Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как молодой человек за рулем машины берет в руки автомат, высовывает его в окно и начинает стрелять в воздух.

