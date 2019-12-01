На Ямале при пожаре в жилом доме погибла семилетняя девочка

На Ямале при пожаре в жилом доме погибла семилетняя девочка

При пожаре в частном доме в городе Ноябрьске погибла семилетняя девочка, еще три человека пострадали, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Пожар в частном одноэтажном деревянном доме произошел в ночь на воскресенье, 1 декабря. Здание горело целиком, и его удалось полностью потушить спустя более чем два часа, сообщили в ведомстве. В ходе работ спасатели нашли тело семилетней девочки, еще три человека пострадали.

Общая площадь пожара составила 144 кв. м. В его тушении участвовал 21 сотрудник МЧС и семь единиц техники. Сейчас устанавливается виновный в происшествий, а также оценивается нанесенный пожаром ущерб.

Ранее в жилом доме в Ярославле взорвался бытовой газ. В результате происшествия 18-летний молодой человек получил ожоги второй степени, его доставили в больницу. После взрыва спасатели также эвакуировали из здания 350 человек.