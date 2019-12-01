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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал в своем Twitter.

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский «Соболь» (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа», — говорится в сообщении.

По словам Чмута, украинские катера не приспособлены к скоростным действиям и маневрам в морском пространстве. Надеюсь, на восьми корпусах Военно-морские силы Украины закончит их закупку», — добавил он.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что разработанные в стране ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью, не имеют аналогов в мире. Также он говорил, что российские ученые работают над созданием нового оружия.

 

Теги: Украина, вооружение, Россия
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