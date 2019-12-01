В Екатеринбурге эвакуировали 100 человек из-за возгорания в квест-руме

В Екатеринбурге эвакуировали 100 человек из-за возгорания в квест-руме

В Екатеринбурге эвакуировали 100 человек из-за возгорания в квест-руме, расположенном в подвальном помещении дома. Об этом сообщает «РИА Новости» со со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным портала E1, сообщение о пожаре в клубе «Кибернетика» на улице Малышевой, поступило около 4:00 (2:00 мск). Издание отмечает, что в помещениях квеста было много легковоспламеняющихся предметов.

По данным МЧС площадь возгорания составила 20 кв м. В 5:53 (3:53 мск) пожар был локализован.

30 ноября на территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар. Загорелась крыша здания, огонь распространился на 200 кв.м. В результате инцидента погиб один человек.

