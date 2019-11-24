Мужчина пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Самаре

Утром 24 ноября в Красноглинском районе Самары произошел хлопок газа в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация об инциденте на улице Академика Кузнецова поступила в диспетчерскую службу в 10:14 по местному времени (09:14 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что взорвался 200-миллилитровый баллон для портативных газовых устройств. После взрыва загорелись домашние вещи в квартире на площади 1 кв. м. Пожар был потушен до прибытия сотрудников МЧС.

В результате происшествия пострадал мужчина 1941 года рождения. С ожогами руки и лица он был доставлен в Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова. Конструкция жилого дома не повреждена. Эвакуация жителей не проводилась.

2 ноября в городе Карабаш Челябинской области на четвертом этаже жилого дома произошел хлопок газа. В результате в квартире были повреждены окна. В момент инцидента там находились три человека, среди которых ребенок. Одна из женщин получила ожоги и была госпитализирована.