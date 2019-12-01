Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Интеллектуальный кроссовер Haval F7X: передовые технологии, смелый нрав РБК Стиль и Haval, 00:50 В Подмосковье загорелся храм XVIII века Общество, 00:47 В РПЦ выступили против нового порядка медосмотра для водителей Общество, 00:36 Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу Спорт, 00:21 «Бавария» проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии Спорт, 00:05 Рейс с российскими туристами из Китая задержали более чем на сутки Общество, 30 ноя, 23:57 Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 30 ноя, 23:45 Госдеп США выразил обеспокоенность российским законом об иноагентах Политика, 30 ноя, 23:23 В Карачаево-Черкесии задержали устроившего стрельбу в кафе мужчину Общество, 30 ноя, 23:21 Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяную езду Политика, 30 ноя, 23:05 На Кубани в ДТП с грузовиком погибли четыре человека Общество, 30 ноя, 23:03 Кто, как и сколько платит за содержание элитной недвижимости в Москве РБК и Элитная недвижимость, 30 ноя, 22:55 ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне Политика, 30 ноя, 22:29 В Саратовской области в реке обнаружили тело новорожденного ребенка Общество, 30 ноя, 22:27
Общество ,  
0 
В РПЦ выступили против нового порядка медосмотра для водителей

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион выступил против предлагаемого Минздравом дополнительного теста на алкоголизм. Об этом он заявили в эфире передачи «Церковь и мир» телеканала «Россия 24.

По словам митрополита, такой тест предполагает «презумпцию вины» у водителя. Таким образом человек. который пьет алкоголь в умеренном количестве должен доказывать, что не злоупотребляет спиртными напитками, отметил священник. «А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — добавил Илларион.

Тем не менее, представитель РПЦ заявил, что проблему с нетрезвыми водителями необходимо решать, но для этого стоит «тщательно разобраться в вопросе».

Новые правила Минздрава о дополнительном анализе для водителей, определяющие частоту употребления спиртного, должны были ввести 21 ноября. Однако сроки их вступления были перенесены на июль 2020 года в связи с «обеспокоенностью граждан» по поводу высокой цены подобных анализов в регионах. Президент России Владимир Путин назвал первоначальные планы Минздрава «чушью» и отметил, что при минимальной оплате труда в 11,2 тыс. руб. справка не должна стоить 5 тыс. руб.

Теги: РПЦ, водители, медицинские справки
Материалы по теме
Песков назвал благой целью изменение порядка медосмотра водителей
Политика
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Общество
Эксперты оценили решение Минздрава отложить новый порядок медосмотра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter