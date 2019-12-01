В РПЦ выступили против нового порядка медосмотра для водителей

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион выступил против предлагаемого Минздравом дополнительного теста на алкоголизм. Об этом он заявили в эфире передачи «Церковь и мир» телеканала «Россия 24.

По словам митрополита, такой тест предполагает «презумпцию вины» у водителя. Таким образом человек. который пьет алкоголь в умеренном количестве должен доказывать, что не злоупотребляет спиртными напитками, отметил священник. «А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — добавил Илларион.

Тем не менее, представитель РПЦ заявил, что проблему с нетрезвыми водителями необходимо решать, но для этого стоит «тщательно разобраться в вопросе».

Новые правила Минздрава о дополнительном анализе для водителей, определяющие частоту употребления спиртного, должны были ввести 21 ноября. Однако сроки их вступления были перенесены на июль 2020 года в связи с «обеспокоенностью граждан» по поводу высокой цены подобных анализов в регионах. Президент России Владимир Путин назвал первоначальные планы Минздрава «чушью» и отметил, что при минимальной оплате труда в 11,2 тыс. руб. справка не должна стоить 5 тыс. руб.