В Петербурге задержали открывшего стрельбу из автомобиля водителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала автомобилиста, который подозревается в том, что из окна своей машины открыл стрельбу в воздух в Московском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Задержанным оказался 21-летний местный житель. Его имя в ведомстве не назвали. «Фонтанка» уточняет, что речь идет о 21-летнем уроженце города Грозный Мансуре Абдылхаисиеве.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Телеканал РЕН-ТВ добавляет, что автомобиль задержанного изъят, устанавливается местонахождение оружие, из которого велась стрельба.

Инцидент произошел накануне вечером. В Сети ранее появились видеокадры, на которых видно, как молодой человек за рулем автомобиля берет в руки автомат, высовывает его в окно и начинает стрелять в воздух.