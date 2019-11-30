На Кубани в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

На Кубани в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

В Абинском районе Краснодарского края в ДТП погибли четыре человека, сообщают«Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Авария произошла 30 ноября недалеко от станицы Холмской на 68 км дороги Краснодар — Верхнебаканская. На трассе столкнулись грузовик Skania и два легковых автомобиля Chevrolet и Renault.

По предварительным данным, фура раздавила одну из машин, пассажиры которой скончались.

Как пишет издание, на месте происшествия работают спасатели, которые при помощи гидравлических инструментов достают из автомобиля тела погибших.

30 ноября в Красноярском крае на трассы Р-255 «Сибирь» произошли две аварии, жертвами которых стали восемь человек. В обоих случаях причиной ДТП сотрудники дорожных служб назвали человеческий фактор.