Подмосковные следователи проверят информацию о наркотиках в крови ребенка

Подмосковные следователи проверят информацию о наркотиках в крови ребенка

Управление СК по Московской области начало доследственную проверку информации об обнаружении наркотиков в крови двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

Как говорится в сообщении, в СМИ появилась информация, что в медицинское учреждение поступил двухлетний мальчик. Результаты анализа крови показали следы наркотического вещества.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области пишет, что в больницу Волоколамска с отравлением доставили ребенка 2017 года рождения. Предположительно, он отравился каннабисом.

В июле в клинику города Пальма-де-Майорка с острова Ибица в тяжелом состоянии доставили трехлетнюю девочку из России. Врачи диагностировали у нее отравление наркотическими веществами.

По данным местной полиции, ребенок нашел таблетки экстази на земле в детском парке и проглотил их. Ее мать заметила, что ребенок поднес ко рту оранжевый предмет.