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«Единая Россия» исключит депутата из Пензенской области за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области единоросс Владимир Вдонин, попавшийся на езде за рулем в пьяном виде, будет исключен из партии. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, замсекретаря генерального совета партии Евгений Ревенко.

Поведение однопартийца Ревенко назвал «аморальным и вызывающим». «В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры», — заявил Ревенко, слова которого приводятся в сообщении на сайте «Единой России».

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Он отметил, что Вдонин должен быть жестко наказан. «Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции», — сказал Ревенко. Кроме того, он пообещал взять под личный контроль разбирательство этого случая.

Теги: «Единая Россия », пьяная езда
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