МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.

В сообщении уточняется, что личности сотрудников ДПС уже установили. На время проверки их отстранили от работы, а после ее окончания будет приниматься решение об их увольнении. Проверку проводят в отделе МВД России по городу Артему и в региональном управлении Госавтоинспекции.

Ранее видео опубликовало местное информационное агентство DEITA. На ролике видно, как двое мужчин в форме ДПС стоят у машины на парковке у магазина. После один из них заходит в магазин, пытается взять шоколадное яйцо и неразборчиво говорит. По словам автора видео, полицейские «еле держались на ногах».