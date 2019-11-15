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МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.

В сообщении уточняется, что личности сотрудников ДПС уже установили. На время проверки их отстранили от работы, а после ее окончания будет приниматься решение об их увольнении. Проверку проводят в отделе МВД России по городу Артему и в региональном управлении Госавтоинспекции.

Ранее видео опубликовало местное информационное агентство DEITA. На ролике видно, как двое мужчин в форме ДПС стоят у машины на парковке у магазина. После один из них заходит в магазин, пытается взять шоколадное яйцо и неразборчиво говорит. По словам автора видео, полицейские «еле держались на ногах».

Теги: ДПС, Приморье, проверка
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