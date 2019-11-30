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В Петербурге инспектора СИЗО заподозрили в попытке сбыта наркотиков

Колпинский суд Санкт-Петербурга арестовал инспектора СИЗО-1 («Кресты-2») Андрея Пугачева по обвинению в попытке сбыть гашиш заключенным. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Согласно сообщению, Пугачев обвиняется по ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на преступление и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

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По версии следователей, мужчина, находясь в должности инспектора по надзору в СИЗО, из корыстных побуждений вступил в сговор с неустановленными лицами. Он купил в городе наркотики общей массой 21,9 г, пронес на территорию следственного изолятора, чтобы сбыть их заключенным.

Его арестовали до 26 января 2020 года. Пугачев просил о домашнем аресте, однако суд отказал ему.

Теги: Петербург, арест, инспектор, СИЗО, торговля, наркотики
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