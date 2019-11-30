Суд арестовал экс-сотрудника департамента образования Москвы

Басманный суд Москвы арестовал бывшего советника отдела экономики департамента образования и науки Москвы Сергея Желонкина по делу о мошенничестве, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«[Желонкин арестован] до 27 января 2020 года», — уточнили в суде.

В пресс-службе столичного департамента РБК уточнили, что Желонкин не является сотрудником учреждения. «Он написал заявление об увольнении по собственному желанию за несколько дней до ареста», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника, уголовное дело в отношении экс-сотрудника связано с его прошлым местом работы и не имеет отношения к деятельности в департаменте образования и науки.