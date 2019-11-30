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Суд арестовал экс-сотрудника департамента образования Москвы

Басманный суд Москвы арестовал бывшего советника отдела экономики департамента образования и науки Москвы Сергея Желонкина по делу о мошенничестве, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«[Желонкин арестован] до 27 января 2020 года», — уточнили в суде.

В пресс-службе столичного департамента РБК уточнили, что Желонкин не является сотрудником учреждения. «Он написал заявление об увольнении по собственному желанию за несколько дней до ареста», — сказали в пресс-службе.

По словам собеседника, уголовное дело в отношении экс-сотрудника связано с его прошлым местом работы и не имеет отношения к деятельности в департаменте образования и науки.

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Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ранее 30 ноября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую. Ее задержали днем ранее, затем отправили под домашний арест до 27 января 2020 года, а потом изменили меру пресечения на заключение под стражу на тот же срок. Министр обвиняется в превышении должностных полномочий. Против нее возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ.

Теги: образование, арест, новости РБК, Москва
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