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Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Татьяна Быковская (Фото: Ксения Орлова / ТАСС)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По данным агентства, Быковскую поместили под домашний арест до 27 января 2020 года включительно. Она будет отбывать его по адресу фактического проживания — в Аксайском районе Ростовской области.

РБК направил запрос в пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

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Министра здравоохранения Ростовской области задержали оперативники ФСБ

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали 28 ноября этого года. Как сообщил источник РБК, против главы ведомства возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в рамках дела проводятся следственные мероприятия.

Как сообщал ТАСС, помимо Быковской, расследование ведется в отношении прочих высокопоставленных чиновников областного министерства. По данным местного портала 1Rnd.ru, вместе с Быковской был задержан ее заместитель и начальник отдела закупок ведомства.

Как сообщается на сайте областного Минздрава, Татьяна Быковская возглавляет министерство здравоохранения Ростовской области 15 лет, с 2004 года. Она получила высшее образование по нескольким специальностям, является доктором медицинских наук. Быковская также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Теги: Ростовская область, Минздрав, новости РБК
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