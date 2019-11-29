Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Татьяна Быковская (Фото: Ксения Орлова / ТАСС)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

По данным агентства, Быковскую поместили под домашний арест до 27 января 2020 года включительно. Она будет отбывать его по адресу фактического проживания — в Аксайском районе Ростовской области.

РБК направил запрос в пресс-службу Ленинского районного суда Ростова-на-Дону.

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали 28 ноября этого года. Как сообщил источник РБК, против главы ведомства возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в рамках дела проводятся следственные мероприятия.