Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове

Три человека погибли при взрыве в гараже в Харькове

В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв в гараже, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции по региону.

Сообщение о взрыве в гаражном кооперативе по улице Зеленодольского поступило в полицию около 05:30 (06:30 мск) 30 ноября.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что изначально произошло возгорание в гараже, где находился автомобиль ВАЗ-2108. В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.

Под завалами были обнаружены тела трех человек. В полиции уточнили, что погибли три жителя Харькова: мужчины в возрасте 21 года, 24 лет и 36 лет.