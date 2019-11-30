Летевший в Волгоград самолет S7 вынужденно сел в Астрахани из-за тумана

Самолет авиакомпании S7 совершил вынужденную посадку в Астрахани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Командир воздушного судна рейса 2141 Москва — Волгоград принял решение совершить посадку в Астрахани по причине сильного тумана в аэропорту прилета», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рейс уже вылетел в Волгоград, расчетное время прилета — 17:53 по местному времени.

Согласно данным электронного табло на официальном сайте аэропорта Волгограда, воздушная гавань работает в штатном режиме, однако несколько рейсов были отменены. В частности, отменены рейсы из Москвы и в столицу. Еще один борт из Москвы прибудет в 18:50 вместо 17:25. Задерживается также самолет из Казани: он приземлиться в 01:10.

28 ноября самолет из Москвы в Белгород авиакомпании «Руслайн» вернулся в столицу из-за сильного тумана в пункте назначения и неблагоприятных для посадки условий. Тогда пассажирам оформляли возврат средств за билеты или предлагали отправится в Белгород другими рейсами.