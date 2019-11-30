Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
CNN узнал о возможности Киева начать выгодные Трампу расследования Политика, 17:19 Летевший в Волгоград самолет S7 вынужденно сел в Астрахани из-за тумана Общество, 17:09 Кремль подтвердил встречу Путина с Советом по правам человека в декабре Политика, 16:50 «Витесс» объявил об отставке Слуцкого с поста главного тренера Спорт, 16:43 Еда и люди: как фудмолл «Депо.Москва» стал «инстаграмным» местом года РБК Стиль и Henderson, 16:41 Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» Общество, 16:26 В Совфеде оценили возможность прямых поставок газа Украине Политика, 16:24 В Марий Эл на Волге несколько рыбаков оказались на отколовшейся льдине Общество, 16:16 Сборная России по биатлону стартовала на Кубке мира с 12-го места Спорт, 16:11 Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве Общество, 16:10 На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО Политика, 16:04 ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике Общество, 15:42 «Росатом» опубликовал истории розыгрышей академиком Курчатовым коллег Общество, 15:40 Комиссия МАК начала расследование крушения вертолета на Кубани Общество, 15:29
Политика ,  
0 
Кремль подтвердил встречу Путина с Советом по правам человека в декабре

Встреча Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и президента Владимира Путина запланирована на 10 декабря, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча планируется», — подчеркнул он.

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора уточнила, что на повестку заседания были вынесены вопросы о судебной реформе, психоневрологических интернатах, экологии, свободе высказывания мнений на примере несогласованных мероприятий в Москве, сфере здравоохранения и другие.

Источник ТАСС в СПЧ рассказал, что на встрече Путину представят доклад об обращениях и принятых мерах по защите прав россиян и соотечественников за рубежом.

Член совета Владимир Ряховский добавил, что на декабрьском заседании участники могут обсудить создание института по защите прав на свободу вероисповедания и наделение его статусом при президенте.

Уточняется, что встреча пройдет в обновленном составе. Так, в конце октября Путин отправил в отставку председателя СПЧ Михаила Федотова, который занимал должность с 2010 года, и назначил на его место секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева. Кроме того, из совета исключили ряд других членов. Песков связал это с ротацией.

Теги: Кремль, встреча, план, Владимир Путин, СПЧ
Материалы по теме
Члены СПЧ назвали «неправомерной» ликвидацию движения «За права человека»
Общество
Федотов озадачился из-за связи нового главы СПЧ с «Единой Россией»
Общество
Новый глава СПЧ заявил о сомнениях по трем фигурантам «московского дела»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter