Кремль подтвердил встречу Путина с Советом по правам человека в декабре

Кремль подтвердил встречу Путина с Советом по правам человека в декабре

Встреча Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и президента Владимира Путина запланирована на 10 декабря, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Встреча планируется», — подчеркнул он.

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора уточнила, что на повестку заседания были вынесены вопросы о судебной реформе, психоневрологических интернатах, экологии, свободе высказывания мнений на примере несогласованных мероприятий в Москве, сфере здравоохранения и другие.

Источник ТАСС в СПЧ рассказал, что на встрече Путину представят доклад об обращениях и принятых мерах по защите прав россиян и соотечественников за рубежом.

Член совета Владимир Ряховский добавил, что на декабрьском заседании участники могут обсудить создание института по защите прав на свободу вероисповедания и наделение его статусом при президенте.