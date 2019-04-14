В Сахалинской области спасатели сняли со льдины трех рыбаков

В Сахалинской области спасатели сняли со льдины трех рыбаков

Спасатели сняли с отколовшейся от берега льдины на юге Сахалина троих рыбаков-любителей. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

В спасательной операции участвовали четыре человека, рыбаков перевезли на судне на воздушной подушке «Хивус».

Инцидент произошел в заливе Мордвинова Корсаковского района, льдина оторвалась от основного ледяного поля в 3 км от берега.

МЧС предупредило жителей региона об интенсивном разрушении льда на юго-востоке острова. Выходить на лед опасно, поскольку ожидается отрыв прибрежного льда от берега и вынос его в открытое море, говорится в сообщении.