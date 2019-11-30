МИД объяснил проблему с перелетом чешской делегации из Москвы в Казань

МИД объяснил проблему с перелетом чешской делегации из Москвы в Казань

Проблемы с перелетом делегации Министерства сельского хозяйства Чехии из Москвы в Казань возникли из-за несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз», — говорится в сообщении.

Чешская делегация во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном получила отказ в перелете из Москвы в Казань 27 ноября.

Как сообщал ТАСС, после десяти часов ожидания вылета спецборта на пятидневную бизнес-миссию в Казань чешский министр принял решение вернуться в Прагу.

