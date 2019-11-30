Песков анонсировал встречу Путина с бизнесом в конце декабря

Песков анонсировал встречу Путина с бизнесом в конце декабря

Президент Владимир Путин в конце декабря проведет традиционную встречу с руководителями крупных российских компаний. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, намерен ли Путин провести данное мероприятие в конце 2019 года, Песков ответил положительно. «Да, планирует», — заключил он.

На встрече президента с предпринимателями в декабре прошлого года присутствовали 59 бизнесменов и топ-менеджеров, в том числе глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, предправления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, глава ФСК Андрей Муров, предправления «Газпром нефти» Александр Дюков, владелец «Русагро» Владимир Мошкович и другие.

Путин призвал их инвестировать в нацпроекты. Предприниматели в свою очередь говорили о неналоговых платежах, движимом имуществе, поддержке со стороны государства, недопустимости экономической изоляции.