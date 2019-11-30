В Киеве взорвали банкомат в отделении Ощадбанка

В Киеве взорвали банкомат в отделении Ощадбанка

В Днепровском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в финансовом учреждении на улице Энтузиастов. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

«Пострадавших нет. В результате взрыва повреждена внутренняя и внешняя отделка здания», — уточнили в полиции, добавив, что сумма ущерба устанавливается.

Портал «Стражи.Эспрессо» указывает, что речь идет об отделении украинского Ощадбанка.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли необходимые записи с камер видеонаблюдения. Просмотрев видеозаписи, правоохранители пришли к предварительным выводам, что злоумышленники взорвали банкомат при помощи газовоздушной смеси, забрали деньги и скрылись.