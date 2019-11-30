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На Украине заявили о потере смысла существования страны

Украина утратила смысл существования, сконцентрировав внимание на газовой трубе. Об этом заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов в эфире телеканала NewsOne.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — подчеркнул журналист.

Он пояснил, что украинская элита в погоне за прибылью от газа прекратила решать внутренние и внешние политические проблемы страны.

Молчанов отметил, что Украина будет вынуждена сосуществовать с Россией, но для этого украинскому народу необходимо понять, чего они «хотят от жизни», а также чего страна хочет от людей, живущих в Донбассе.

Журналист отметил, что проблема Украины заключается в том, что после распада СССР страна не стала самостоятельной и не может говорить с мировыми лидерами на равных.

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Бизнесмен Андрей Пальчевский в эфире той же программы предсказал Украине гибель из-за газа, поскольку Киев слишком привязался к газовой трубе, которая разделяет общество на богатых и бедных.

Договор на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. «Газпром» предложил «Нафтогазу» отказаться от взаимных претензий и прекратить все судебные тяжбы или подписать новое соглашение на один год. Киев рассчитывает на новый долгосрочный договор.

Теги: Украина, смысл жизни, национальная идея, журналист
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