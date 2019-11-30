На Украине заявили о потере смысла существования страны

Украина утратила смысл существования, сконцентрировав внимание на газовой трубе. Об этом заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов в эфире телеканала NewsOne.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — подчеркнул журналист.

Он пояснил, что украинская элита в погоне за прибылью от газа прекратила решать внутренние и внешние политические проблемы страны.

Молчанов отметил, что Украина будет вынуждена сосуществовать с Россией, но для этого украинскому народу необходимо понять, чего они «хотят от жизни», а также чего страна хочет от людей, живущих в Донбассе.

Журналист отметил, что проблема Украины заключается в том, что после распада СССР страна не стала самостоятельной и не может говорить с мировыми лидерами на равных.