В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

В Госдуме оценили идею Киева отказаться от прямых поставок газа из России

Киев пытается усилить свою позицию в переговорах по транзиту газа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике, депутат от фракции ЛДПР Валерий Селезнев, передает RT.

Ранее партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила против возобновления закупок топлива у России, отметив, что Кремль зря пытается вернуть страну на «газовую иглу».

По мнению Селезнева, подобными выступлениями Украина хочет показать Евросоюзу, насколько ей тяжело в переговорах с Россией, или объяснить жителям страны непростое положение, которое их ждет. «Киеву этой зимой может быть не так просто, и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», — пояснил он.

Ранее «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых поставок российского газа, которые, по ее мнению, серьезно угрожают национальной безопасности Украины. В партии отметили, что именно из-за «газового шантажа» Киев разрешил России разместить свои корабли в Севастополе, что привело к «аннексии Крымского полуострова и войне в Донбассе».