Политика , 30 ноя, 06:57
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Белый дом подтвердил планы Трампа встретиться с представителями СБ ООН
Президент США Дональд Трамп в Белом доме проведет встречу с представителями стран-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщается на сайте пресс-пула Белого дома.
«Президент Дональд Трамп примет постоянных представителей Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Белом доме 5 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.
Визит международных делегатов в Вашингтон совпадает с вступлением в декабре США в статус страны-председателя Совета Безопасности. В ходе встречи Трамп намерен уделить этим обязательствам особое внимание и призвать постоянных представителей к совместному сотрудничеству для противостояния вызовам международному миру и безопасности, уточнили в Белом доме.