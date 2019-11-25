Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Красноярске

Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Красноярске

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Красноярске, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным ведомства, легковой автомобиль Lada Granta не пропустил автобус ПАЗ, выполнявший маршрут № 38. Водитель автобуса, уходя от столкновения с Lada, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ЛИАЗ, следовавшим по маршруту № 43.

Как пишет «НИА Красноярск», в ходе столкновения у автобуса № 38 марки ПАЗ был вырван фрагмент задней части салона. Телеканал ТВК6 передает, что авария произошла на Крупской улице в районе 10:00 по местному времени (06:00 мск).

В пресс-службе краевого минздрава «МК в Красноярске» сообщили, что на месте работают врачи скорой помощи. Врачи осмотрели шестерых пострадавших пассажиров, у всех травмы средней тяжести. Двух человек госпитализировали, одного отправили в травмпункт, а двое отказались от госпитализации. Еще одного пострадавшего осмотрели на месте.